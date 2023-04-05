قال رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية ورئيس الشرف لنادي الرماية الكويتي الشيخ سلمان الحمود إن ما تحققه الرماية الكويتية من إنجازات كبرى يعد ترجمة لرعاية ودعم القيادة السياسية للبلاد لهذه الرياضة.



جاء ذلك في تصريح صحافي للحمود خلال رعايته وحضوره حفل تكريم رماة وراميات المنتخب الكويتي والجهاز الفني والإداري ممن حققوا إنجازات أولمبية ودولية في اللعبة في الأعوام (2021 و2022 و2023) وذلك في مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية، مضيفا أن هذه النتائج المتميزة تأتي نتاج العمل المتكامل وروح الفريق الواحد بين كافة عناصر اللعبة بالنادي ودعم الهيئة العامة للرياضة ما أثمر تعاقب الأجيال المميزة من الرماة الكويتيين. وأعرب عن تمنياته بتأهل عدد كبير من الرماة والراميات الكويتيين إلى منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024).



من جانبه، أشاد نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة التنافسية بشار عبدالله بمبادرة النادي بتكريم رياضييه المميزين ما يشكل دافعا لهم لتحقيق المزيد من الإنجازات في الفترات المقبلة.



بدوره، أكد رئيس نادي الرماية الكويتي دعيج العتيبي أن النادي حريص دائما على تكريم رماته المتميزين لتشجيعهم وباقي الرماة لبذل أقصى جهودهم لتحقيق إنجازات كبيرة أخرى في المواعيد المقبلة، موضحا أن النادي وضع خطة متكاملة لإعداد رماته من الجنسين وتجهيزهم لخوض منافسات البطولات الدولية والقارية المقبلة كونها مؤهلة للأولمبياد.