ارتقى توتنهام بقيادة مدربه المؤقت الإيطالي كريستيان ستيليني إلى المركز الرابع في بطولة انجلترا لكرة القدم بتعادله مع مضيفه ايفرتون 1-1 في مباراة أنهاها الفريقان بعشرة لاعبين في ختام المرحلة التاسعة والعشرين.



وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن يأخذ توتنهام الأفضلية في الشوط الثاني مستفيدا من طرد المالي دوكوري (58)، وسجل هاري كين هدف توتنهام من ركلة جزاء في الدقيقة 68.



وتعرض البديل البرازيلي لوكاس مورا للطرد أيضا قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي من طرف توتنهام ليعدل مايكل كين النتيجة لمصلحة إيفرتون من تسديدة قوية (90).



ورفع توتنهام رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع مؤقتا بفارق الأهداف عن مان يونايتد الذي لعب مباراتين أقل، وصار رصيد إيفرتون 27 نقطة في المركز الخامس عشر.



هذا، وتقام اليوم مباراتان مؤجلتان من مرحلتين سابقتين، حيث يلتقي وست هام مع نيوكاسل، ومان يونايتد مع برينتفورد.



إلى ذلك، جدد الظهير الأيسر الإنجليزي الدولي لوك شو عقده مع مان يونايتد حتى عام 2027 كما اعلن النادي الشمالي أمس الثلاثاء.



وكان شو (27 عاما) انضم إلى مان يونايتد عام 2014 قادما من ساوثمبتون وخاض في صفوف «الشياطين الحمر» 249 مباراة بينها 36 هذا الموسم.



وقال المدير الرياضي في «اليونايتد» جون مورتو «لوك هو لاعب في غاية الأهمية للمجموعة، وقد أصبح احد افضل المدافعين. كما أضاف الى ميزاته الأخرى الرائعة عقلية القائد».



أما شو فقال «قبل 9 سنوات وقعت لهذا النادي الرائع، وأنا سعيدا جدا لتجديد تواجدي في صفوفه».



إيطاليااقتنص إمبولي فوزا ثمينا من ضيفه ليتشي 1-0 في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي، في الوقت الذي تعادل فيه ساسوولو مع ضيفه تورينو 1-1.



ويدين إمبولي بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه المخضرم فرانشيسكو كابوتو الذي سجل هدف الحسم من ضربة جزاء في الدقيقة 62. الفوز رفع رصيد إمبولي إلى 31 نقطة في المركز الرابع عشر، وتوقف رصيد ليتشي عند 27 نقطة في المركز السادس عشر. وعلى ستاد مابي، تقدم اندريا بينامونتي بهدف لساسوولو (37)، ثم تعادل أنطونيو سانابريا لتورينو (66).



ورفع تورينو رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر بفارق نقطة واحدة عن ساسوولو صاحب المركز الثاني عشر.