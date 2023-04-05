طور طلاب بالمرحلة الثانوية ومعلموهم في قبرص نموذجا أوليا لروبوت مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي تشات جي.بي.تي لتحسين خبرات التدريس في الفصل. وأطلق على الروبوت اسم «أينشتاين» وطورته ثلاث مدارس وهو في طول شخص بالغ صغير الحجم.



والروبوت مزود بتقنية برنامج تشات جي.بي.تي الذي طورته شركة أوبن إيه.آي الأميركية وتدعمه شركة مايكروسوفت.



ويتحدث الروبوت الإنجليزية بلكنة سكان أميركا الشمالية ويمكنه إطلاق النكات ومحاولة التحدث باللغة اليونانية وتقديم المشورة حول كيفية تدريس نظرية النسبية لألبرت أينشتاين في الفصل.



ويقول إنه يستمتع بقراءة كتب العلوم وقضاء أوقات الفراغ مع آلة الكمان لكن ليس لديه فيلم مفضل.



وقال الطالب ريتشارد إيركوف (16 عاما) رئيس مبرمجي الروبوت إن الذكاء الاصطناعي سيتحسن كثيرا. وأضاف لرويترز «قد يساعد في كثير من مجالات الحياة مثل التعليم والطب».