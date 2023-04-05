من المقرر أن تكون صورة الملك تشالز الثالث قد ظهرت، لأول مرة، على طوابع البريد في بريطانيا، الثلاثاء، إلا أن صورة الملكة إليزابيث الثانية ستظل موجودة على الطوابع في بريطانيا لفترة من الوقت في المستقبل.



وأفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، بأن صورة الملك تشالز، التي تم تعديلها وفقا لتصميم للفنان مارتن جينينجز، لاستخدامها على عملات معدنية يتم طرحها لحساب دار سك العملة الملكية، ستظهر على جميع الطوابع الجديدة.



ولن يتم بيع الطوابع الجديدة في مكاتب البريد أو لدى تجار التجزئة الآخرين، حتى نفاد الطوابع التي تظهر عليها صورة الملكة إليزابيث والدة الملك تشالز.



وقال ديفيد جولد، مدير الشؤون والسياسة الخارجية بدار سك العملة الملكية، إن الملك تشالز طلب استخدام المخزون الحالي بدلا من إتلافه.



وأوضح جولد أن «الملك أعطى توجيهات واضحة للغاية، بأنه لا يرغب في إتلاف أي شيء. إنه لم يرغب في أن يتم تمزيق الطوابع، أو التخلص من المخزون».