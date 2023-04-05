يستطيع برشلونة توجيه ضربة معنوية هائلة لغريمه التقليدي ريال مدريد، عندما يستقبله اليوم الأربعاء على ملعب كامب نو في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، بعد أن ألحق به الخسارة في عقر داره بهدف نظيف الشهر الماضي.



وإذا قدر للفريق الكاتالوني إزاحة فريق العاصمة وكونه يتقدم عليه بفارق 12 نقطة في الدوري المحلي فهذا يعني انه سيقضي بنسبة كبيرة على آمال غريمه في إحراز أي لقب محلي هذا الموسم، ولن يتبقى له بالتالي سوى الدفاع بنجاح عن لقبه في دوري أبطال أوروبا، حيث يواجه تشلسي الإنجليزي في ربع نهائي المسابقة القارية الاسبوع المقبل.



ويريد برشلونة تثبيت أفضليته على ريال هذا الموسم، حيث هزمه في المباريات الثلاث الأخيرة التي جمعت بينهما في الكأس السوبر الاسبانية 3-1 في الرياض ثم 1-0 في ذهاب نصف نهائي الكأس على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد و2-1 في الدوري على ملعب كامب نو.



ويقدم برشلونة أداء براغماتيا في الدوري المحلي بإشراف مدربه ونجم وسطه السابق تشافي هرنانديز، ليجد نفسه على مشارف إحراز لقبه الأول في الدوري منذ 2019.



أما ريال مدريد فعانى من صعود وهبوط كبيرين في المستوى هذا الموسم، ما جعله بعيدا عن المنافسة بقوة على اللقب المحلي.



لكن بوجود لاعبين مخضرمين أمثال المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة وصانع الألعاب الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش والحارس تيبو كورتوا، فإن الفريق قادر على قلب النتيجة لصالحه في مباراة واحدة.



كما يستطيع المدرب الإيطالي المحنك كارلو انشيلوتي الاعتماد على عنصر الشباب عبر الثنائي البرازيلي المتألق فينيسيوس جونيور ورودريغو.



وستكون المواجهة مثيرة أيضا بين هدافي الفريقين الپولندي روبرت ليفاندوفسكي في صفوف المضيف وبنزيمة، حامل الكرة الذهبية في الموسم الماضي، مع الفريق الملكي.

تشافي: نجهز سيناريوهات مختلفة



أقر مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز، بأن ريال مدريد سيكون المرشح الأوفر للفوز بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والمقرر اليوم الأربعاء، على الرغم من تفوق الفريق الكاتالوني بهدف نظيف في لقاء الذهاب.



وقال تشافي: «إنهم يريدون رد الاعتبار، لا أعرف ما إذا كانوا متعطشين لللقب أكثر منا لكننا جائعون للغاية لإحراز الكأس».



وقال تشافي: «نجهز سيناريوهات مختلفة لتلك المباراة، سنقوم بكل ما علينا وهو الفوز والمرور، في لقاء الذهاب كانوا أفضل منا، ريال مدريد يعلم جيدا أننا نعاني دون امتلاك الكرة لكننا سنحاول تطبيق طريقتنا وفرضها على أرضية الميدان».



كما تحدث تشافي عن أزمة التحكيم وما يعرف بـ «قضية مدفوعات نيغريرا»، قائلا إنه «لا شيء يشغل الفريق حاليا من تلك القضايا، يجب أن تفوز في الميدان بشكل شرعي، وحين تخطئ تعتذر، أتمنى أن يكون الحكم في إياب نصف نهائي الكأس جيدا، وألا يرتكب أي أخطاء».



أنشيلوتي: اختيار التشكيلة صعب



أقر مدرب ريال مدريد الإسباني كارلو أنشيلوتي بصعوبة اختيار تشكيلة أساسية تخوض مواجهة برشلونة المرتقبة اليوم الأربعاء في إياب نصف نهائي كأس الملك، خصوصا في ظل تخمة لاعبي الوسط على غرار الفرنسيين أوريليان تشواميني وإدواردو كامافينغا، الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مورديتش.



شرح المدرب الإيطالي «الاختيار هو الشيء الأصعب.. لن تتغير ذهنية اللاعب، جميعهم يريدون خوض المباراة من بدايتها. لكن اختيار التشكيلة الأساسية شيء صعب للغاية، هناك أكثر من 11 لاعبا يستحقون ذلك».



وعن المباراة المرتقبة ضد غريمه الكاتالوني، قال أنشيلوتي «بالنسبة لي، الكلاسيكو كان وسيبقى المباراة الأهم. نحن قريبون من النهائي، وسنقوم بكل شيء لخوضه. لكن هذا لا يعني اننا سنبحث عن الهدف كالمجانين. الفكرة هي تقديم مباراة كاملة. لن يكون مفيدا التسجيل مبكرا ثم تلقي هدفين مثلا».



واستعاد الفريق الملكي لهذه المباراة مدافعه الألماني أنتونيو روديغر المتعافي من آلام في ركبته «تدرب صباحا (أمس الثلاثاء) وهو جاهز للمشاركة».