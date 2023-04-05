القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



يعود اليوم الأهلي للظهور في سباق الدوري المصري، بعد تأهله إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة صعبة أمام غزل المحلة ضمن الجولة 23، وذلك في 10:15 مساء بتوقيت الكويت، الأهلي يتصدر جدول الترتيب برصيد 44 نقطة من 18 مباراة فقط، فيما يتواجد المحلة في المركز السابع برصيد 30 نقطة،



وفي الوقت نفسه، يستضيف المقاولون العرب صاحب المركز السادس بـ 33 نقطة نظيره بيراميدز ثالث الترتيب برصيد 39 نقطة.



وضمن الجولة نفسها، تعادل أمس الأول الإسماعيلي مع سيراميكا 1-1، فيما واصل إنبي نتائجه الجيدة وفاز على حرس الحدود 1-0.



إلى ذلك، قفز اسم المدرب الألماني هايكو هيرليتش لتولي مهمة المدير الفني للزمالك خلفا للبرتغالي جيسوالدو فيريرا.