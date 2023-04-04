في إطار الجولات التفقدية التي تقوم بها قوة الاطفاء العام متمثلة بقطاع الوقاية على المساجد للاطلاع على الاستعدادات التي تضمن سلامة مرتادي دور العبادة خلال ايام العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك، قام نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد وفريق من ضباط قطاع الوقاية صباح اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية لمسجد الدولة الكبير، وذلك للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق داخل وخارج المسجد بما يكفل حماية المصلين في مسجد الدوله الكبير .

و تأتي هذة الزيارة ضمن خطط قوة الإطفاء العام بالتعاون والتنسيق مع قطاعات الدولة المختلفة للتأكد من استيفاء المباني والمنشآت والمساجد لشروط السلامة والوقاية من الحريق من أجل حماية الارواح والممتلكات وتحقيق الحماية المجتمعية.

حضر الجولة التفقدية مدير ادارة المسجد الكبير علي شداد المطيري، ومراقب الخدمات والصيانة م.مزيد الظفيري، ورئيس قسم الخدمات والصيانة م.طارق الشراح.