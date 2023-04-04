





أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي عن توزيع 3000 سلة غذائية على الأسر المحتاجة في الكويت من المسجلين بكشوفات الجمعية بمناسبة شهر رمضان المبارك.



وأكدت أمين عام الجمعية مها البرجس في تصريح لـ «كونا» اليوم الثلاثاء الحرص على مواصلة تنفيذ المشاريع الإنسانية الرمضانية وتوصيل المساعدات إلى كل الأسر المحتاجة مبينة أن السلة الغذائية الواحدة تضم مختلف احتياجات الأسرة من أرز وسكر وتمر وزيوت طعام ومعلبات ومواد تنظيف.



وأفادت البرجس بأن الجمعية قامت أيضا بدعم المحتاجين والفقراء خارج الكويت في اليمن وجزر القمر وفلسطين وغانا واللاجئين السوريين في لبنان والأردن والسودان.



وذكرت أن الجمعية تسعى دائما في شهر رمضان الفضيل إلى تعزيز القيم السمحة من خلال إتاحة الفرصة للخيرين والمحسنين لمساندة إخوانهم في الإنسانية والمشاركة في البرامج الرمضانية التي تنفذها الجمعية.



وأعربت عن شكرها للقطاع الخاص والبنوك والمحسنين من مواطنين ومقيمين الذين بادروا بالتبرع للأسر المحتاجة عن طريق الجمعية مؤكدة أهمية مواصلة عطائهم لإنجاح برنامج المساعدات المحلية على أكمل وجه ومنوهة بجهود المتطوعين الذين يخصصون وقتهم لإسعاد أفراد المجتمع ومساعدة الضعفاء.