عواصم - وكالات : وصف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالحدث "السريالي" سابقة استدعائه للمثول أمام المحكمة الجنائية في مانهاتن بنيويورك واعتقاله لحين توجيه تهم احتيال مرتبطة بدفعه أموالاً في 2016 لممثّلة لشراء صمتها، في محاكمة غير مسبوقة لرئيس أميركي سابق أو في السلطة.

وكتب ترامب على منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، "أنا ذاهب إلى (...) المحكمة. يبدو الأمر سريالياً للغاية - يا للهول، سيعتقلونني. لا أصدّق أنّ هذا يحدث في أميركا".



وقالت وسائل الاعلام الأميركية إن ترامب أخدت بصماته وتمت معاملته "كمتهم جنائي" قبل أن يخرج من مقر احتجازه الى محكمة نيويورك حيث تمت مواجهته رسميا بالاتهامات.



وقد رفض البيت الأبيض التعليق "على قضية ترمب ومستعدون لأي تهديدات قد تطرأ خلال المحاكمة"، فيما قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قال " ترمب سيحظى بمحاكمة عادلة وفقا للحقائق والقانون.