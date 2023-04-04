السفارة تسعى حثيثاً لمتابعة جميع المعوقات والمشاكل أمام طلبتنا والعمل على حلها

الأخذ بالاقتراحات بعين الاعتبار والعمل على تنفيذها بما فيه مصلحة الطلبة وخدمتهم

الرياض - «كونا»: أكد سفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء أن أبواب السفارة مفتوحة دائما للتواصل مع جميع الكويتيين المتواجدين في السعودية ومن ضمنهم الطلبة الدارسون في المملكة.



جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الشيخ صباح ناصر الصباح لـ «كونا» على هامش الغبقة الرمضانية التي أقامتها السفارة والتي التقى خلالها الطلبة الكويتيين الدارسين في السعودية واطلع على أبرز استفساراتهم والمعوقات التي تواجههم للعمل على حلها وتسهيل أمورهم.



وأكد الشيخ صباح الناصر أن سفارة دولة الكويت في السعودية تسعى حثيثا لمتابعة جميع المعوقات والمشاكل التي تواجه الطلبة الكويتيين وتعمل على حلها والأخذ بالاقتراحات بعين الاعتبار والعمل على تنفيذها بما فيه مصلحة الطلبة وخدمتهم.



ودعا الطلبة للتواصل مع السفارة والملحقية الثقافية في كل ما يحتاجونه ويخص دراستهم وحثهم على الاجتهاد في التحصيل العلمي لرفع اسم الكويت عاليا وأن يكونوا خير سفراء للكويت الغالية والعودة بشهاداتهم لخدمة الكويت.