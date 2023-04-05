هادي العنزي

في ليلة رمضانية كروية مشهودة، تغلب فريق رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على نظيره فريق النائب د. عبدالله الطريجي 5-2 في المباراة الاستعراضية التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب أحمد الشحومي في منطقة سلوى، ضمن فعاليات دورة نائب رئيس مجلس الأمة أحمد خليفة الشحومي الرمضانية الخامسة لكرة القدم.

وحضر الدورة عدد من القيادات الرياضية من بينهم رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة عبدالله الشاهين، وعضو مجلس إدارة الاتحاد فاطمة حيات، ومدير عام الهيئة العامة للرياضة السابق حمود فليطح، ونائب المدير العام لشؤون الرياضة السابق د. صقر الملا، وعدد من أعضاء السلك الديبلوماسي في الكويت.

وقد مثل فريق رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وأحمد الشحومي، والنجم العالمي ريفالدو، ووليد علي، وفهد عوض، وحسين حاكم، وعلي مقصيد، والحارس مصعب الكندري، فيما مثل فريق الدكتور عبدالله الطريجي، جمال مبارك، ومحمد جراغ، والنائب مبارك بن خجمة، وفهد الأنصاري، والنجم العالمي ريكاردو كاكا، وحسين الموسوي، وفهد الدعيج، والحارس نواف الخالدي، وأدار المباراة الحكم الدولي سعد الفضلي.

وقد جاءت المباراة الاستعراضية عامرة باللمحات الفنية، والإثارة، والعديد من الأهداف، انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1، فيما شهد الشوط الثاني إثارة وندية وتسجيل خمسة أهداف، وكان لفريق مرزوق الغانم الحصة الأكبر منها، بعدما سجل فريقه 4 أهداف ليخرج فائزا بالمباراة الاستعراضية.