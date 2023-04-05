اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلى القبلي في المسجد الأقصى واعتدت بوحشية على المعتكفين العزل بالضرب المباشر بالهراوات واعقاب البنادق .

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع إصابات في المسجد الاقصى نتيجة اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المعتكفين بعد صلاة التراويح.

وأظهرت لقطات مصورة اقتحام الشرطة الإسرائيلية المصلى القبلي والاعتداء على المصلين بالضرب واعتقال عشرات منهم.

وسمعت في التسجيلات اصوات سيدات واطفال يستنجدون وينادون يالله. وقالت مصادر ان الشرطة الاسرائيلية استخدمت الغاز المسيل للدموع لإجبار المعتكفين على الخروج.

ونقلت رويترز عن شهود قولهم إن مئات المصلين لبوا دعوة من القوى والفصائل الوطنية والإسلامية للاعتكاف في المسجد للتصدي لدعوات جماعات يهودية متطرفة لاقتحام المسجد الأربعاء بمناسبة الأعياد اليهودية.

ودعت فصائل ومعها ناشطون الى التوجه الى المسجد الأقصى لدعم المعتكفين والاعتصام أمامه.