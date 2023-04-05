ترامب : الديموقراطيون تجسسوا على حملتي الانتخابية والتدخل الحالي في الانتخابات غير مسبوق

ترامب : ما يحصل يشكل إهانة لبلدنا والعالم يضحك علينا بسبب ما يجري على حدودنا وانسحابنا من أفغانستان

قال الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب العائد من أولى جلسات محاكمته التاريخية في نيويورك، لابد لنا ان ننقذ بلادنا ، ولم يخطر لي ان شيئا كهذا يمكن ان يحدث في اميركا . واضاف ساخرا "الجريمة الوحيدة التي اقوم بها هي الدفاع عن بلادي" ، متهما الديموقراطيين بمهاجمته بشكل شخصي

وحضر الكلمة الاحتفالية في مقر اقامته في مارالاغو بفلوريدا افراد عائلته وعدد من المدعوين على وقع الموسيقى، وبعد ان رحب به المضيف خلال تقديمه قائلا : رحبوا بالرئيس المقبل للولايات المتحدة".

وكرر الرئيس السابق اتهاماته للديموقراطيين بتزوير الانتخابات ونتائجها وبأنهم "تجسسوا على حملتي الانتخابية والتدخل الحالي في الانتخابات غير مسبوق"

واعتبر أن "ما يحصل يشكل اهانة لبلدنا والعالم يضحك علينا بسبب مايجري على حدودنا وانسحابنا من افغانستان".

وقال إن "نظامنا القضائي فقد قانونيته ويستخدم الآن لهزيمتي، والقضية المزورة ضدي رفعت فقط للتدخل في انتخابات 2024 ويجب إسقاطها فورا".

وحمل بشدة على مدعي عام مانهاتن آلفين براغ الذي يقود التحقيق في القضية ، وطالبه بتقديم استقالته.