بكين: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انه يمكن للصين أن "تلعب دورا رئيسيا" لإيجاد "طريق يؤدي إلى السلام" في أوكرانيا، معتبرا أن الحوار معها ضروري ولا يمكن ترك الساحة لروسيا وحدها وحصر الحوار معها.

ماكرون الذي وصل الصين في زيارة دولة تستمر ثلاثة أيام، أكد أمام الجالية الفرنسية أن هناك حاجة ماسة لحوارات معمقة بين الغرب والشرق. وأضاف "لا أصدق أن دوامة التوترات لا يمكن وقفها"



وسيجري ماكرون محادثات الخميس مع نظيره الصيني شي جينبينغ تشارك في جزء منها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.



وينتقل الجمعة إلى كانتون في جنوب الصين.



وتريد باريس "إحياء" التبادل والحوار على كل المستويات مع الصين بعد انقطاع ناجم خصوصا عن القيود الصارمة جدا التي فرضتها بكين في إطار مكافحتها وباء كوفيد-19.



وقبيل توجّهه إلى الصين أجرى الرئيس الفرنسي محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي جو بايدن، أعربا خلالها عن أملهما بأن "تنخرط الصين معنا في جهود مشتركة لتسريع وضع حدّ للحرب في أوكرانيا وإرساء سلام مستدام"، وفق مسؤولين فرنسيين.