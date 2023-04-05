دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاربعاء بشدة استمرار اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي المسجد الأقصى.

وقال البديوي في بيان، ان استمرار اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى وانتهاك حرماته والاعتداء على مصليه يعد تصعيدا خطيرا واستباحة للحرم القدسي وعدوانا على القبلة الأولى للمسلمين واستفزازا لمشاعر المسلمين في العالم ويتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية.

وأكد أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تنذر بالمزيد من التصعيد وتمثل اتجاها خطيرا تتحمل إسرائيل مسؤولية تبعاته الخطيرة كافة.

ودعا البديوي المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه التحركات الممنهجة من قبل سلطات الاحتلال ودعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط وضمان عدم تقويض الجهود وإحلال السلام الإقليمي والعالمي.

وجدد البديوي التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي المسجد الاقصى فجر اليوم واطلقت قنابل الغاز والصوت صوب المعتكفين ما ادى الى اصابة العشرات واعتقال اخرين.