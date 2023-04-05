- رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم : لا يخفى على أحد الوضع السيئ الذي تمر به البلاد حالياً والشلل التام ونحن ذكرنا أننا نؤيد العودة إلى الأمة
-سمو رئيس الوزراء أنت اختيار سمو أمير البلاد ونحن اختيار الشعب الكويتي وفق انتخابات نزيهة وما ينظم العلاقة بين السلطات هو الدستور
-سمو رئيس الوزراء هل تحترم الحكم الصادر باسم صاحب السمو وانت المسؤول عن الوضع الحالي واتخاذ الإجراءات القانونية مسؤولية الحكومة نفسها
- سؤالي المباشر ما هو الخلاف الذي حصل بين السلطتين؟.. وما هي المشاكل التي حصلت ورئيس الحكومة أدى القسم ثم ذهب مباشرة ورفع مرسوم الحل؟
- ما نعيشه الآن هو أطول تعطيل لجلسات المجلس في الحياة البرلمانية بتاريخ الكويت..وما هو الإنجاز الذي حققته الحكومة ؟
-نحن نريد العودة إلى الأمة بأسرع ما يكون ورئيس الحكومة لا يعجبه مجلس 2020 ولا مجلس 2022
-أقول لرئيس الحكومة إذا قمت بحل مجلس الأمة دون القسم ودون إجراءات دستورية سليمة سيؤدي إلى إبطال آخر وأنت من يتحمل مسؤولية هذا الخطأ منفرداً
-إبراءً لذمتي أناشد صاحب السمو وسمو ولي العهد بالتدخل الفوري لوقف تعطيل مصالح البلد والناس من قبل رئيس الحكومة وأنا طلبت بكتاب رسمي لقاء سمو الأمير ولم أتمكّن من ذلك
- نائب رئيس مجلس الامة أحمد الشحومي: أتكلم إلى الشعب الكويتي نحن على أعتاب مذبحة حقيقية للقضاء وما ورد في الحكم الدستوري واضح وواجب التنفيذ
-هذا الحكم جعل الشعب الكويتي ليس تحت رحمة رئيس السلطة التنفيذية..وحل مجلس الأمة يجب أن يكون وفق إجراءات واضحة ودستورية
-قلنا سمعاً وطاعة لصاحب السمو ومكّنا الحكومة من أداء القسم وما يحدث الآن هو هدم لأركان الدولة والحكم مفخرة وفق صحيح الدستور
- رئيس اللجنة التشريعية عبيد الوسمي: هناك أدوات تريد تضليل الرأي العام ورئيس الحكومة لم يحضر أمام مجلس 2022 ومجلس 2020 ونحن احترمنا الدولة ومؤسساتها
-هناك أخطاء جسيمة ارتكبها رئيس الحكومة منها في أعمال السلطة القضائية وهي جريمة يعاقب عليها القانون وتعطيل مؤسسات الدولة وتعطيل عمل السلطة التشريعية
-استدعاء رئيس السلطة القضائية ليس أمراً عادياً ويجب عدم التذرع بالأوامر العليا والتعدي الذي حدث ليس فقط على القاضي ويجب على الشعب الدفاع عن المؤسسات