

مكانة المسجد عظيمة في الإسلام يفتح أبوابه لجميع المصلين كبارا وصغارا، ولكن عند اصطحاب الأطفال غير المميزين إلى بيت الله تعالى في صلاتي التراويح والتهجد وبقية الصلوات تجد الصرخات ويجري الأطفال في أنحاء المسجد يلعبون ويلهون، وهذا ما يرفضه الإسلام، فما رأي علماء الشرع في اصطحاب الأم أطفالها في صلاتي التراويح والقيام؟



في البداية يوضح الشيخ د.خالد الخراز مكانة وحرمة المساجد فيقول: المساجد بيوت الله في ارضه، يقول الله عزّ وجلّ: (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب).



فهي كل رفعة وذكر وتسبيح وتنزيه وتجرد من بيع وشراء وتطهير من دنس او لغو فلا ترفع فيها الاصوات بل هي موضع خشوع وخضوع لله تعالى، اذ إن الناس فيها ما بين راكع وساجد وتال ومستغفر ومتفكر في خلق الله.



وشدد د.الخراز على انه لا يجوز لأحد ان يشغل غيره ممن يجلس في عبادة الله، وقد وردت احاديث كثيرة في احترامها وتوقيرها وتطييبها وتبخيرها وطهارتها فقد ورد في الأثر «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم، واتخذوا على أبوابها المطاهر».



وعن حكم احضار الاطفال الى المسجد قال الخراز: جائز ولكن بشرط أن يبلغ الصبي مبلغ الأدب والتمييز، فتأمن على انه لن يلوث المسجد أو يعبث بمحتوياته وأن يكف أذاه، فإذا خيف حدوثه فإنه يجوز منعه، وقد يؤجر من يأتي بالمميز الى المسجد لتدريبه وتعليمه وتعويده على صلاة الجماعة منذ الصغر، ولابد ان نوضح لأطفالنا ان مكانة المسجد عظيمة، وألا يمنع الاطفال المميزين من ارتياد المساجد لكي ينشأ الطفل على الارتباط بالمسجد.



من جانبه، يقول الباحث الشرعي حسين العنزي: نجد كثيرات ممن يصطحبن أطفالهن عند الذهاب الى المسجد لأداء صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك مما يؤدي الى ازعاج المصلين ومضايقتهم، وكثيرا ما يسير الاطفال وسط الصفوف فيفقد المصلون الخشوع بسبب ذلك او يعبثون بالمصاحف، وهذه الظاهرة تنتشر كل رمضان وخصوصا في صلاة التراويح والقيام في معظم مساجد الكويت وجميع المصليات يشتكين من ذلك، لذا ينبغي على النساء اللاتي لا يستطعن الذهاب الى المسجد الا بأولادهن ان يبقين في بيوتهن ويصلين فيها، فإن صلاتهن في بيوتهن خير لهن وأفضل، أما اذا كانت الأم لا تستطيع ان تحضر إلا بإحضار أطفالها الذين يحصل منهم تشويش وإزعاج على المصلين وعلى الإمام وعلى الناس في عبادتهم فإنه قد يكون عليها إثم وليست مأجورة.



وأضاف الشيخ سعد الشمري: الصلاة في المسجد امر طيب وعمل صالح وعليه جرى امر المسلمين، ولكن الذي يصطحب ابنه او تصطحب ابنها للمسجد ويغلب على ظنه انه يزعج المصلين والمصليات بصوته وببكائه او بحركاته مما يؤدي الى ازعاج الناس وأذيتهم فهذا لا يشرع ابدا لأن المساجد بنيت لذكر الله تعالى وللصلاة والدعاء وتحصيل الخشوع فيها والاستماع للقراءة. فعلى اولياء الامور رجالا ونساء تعليم ابنائهم تعظيم المساجد والهدوء فيها وأن المقصود من دخولها هو التقرب الى الله سبحانه وتعالى.