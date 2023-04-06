قال الله عز وجل (كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم)، وقال تعالى (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ارحم من في الارض يرحمك من في السماء»، وقال صلى الله عليه وسلم «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله»، وقال نبينا الكريم «لا تنزع الرحمة إلا من شقي»، الآيات الكريمة واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على قيمة وأهمية الرحمة التي كتبها الله عز وجل على نفسه بين الناس، ولا تقتصر الرحمة على الاهل والاولاد وذوي القرابة، بل تتسع دائرة الرحمة في نفسها لتشمل عامة الناس، وقد جعلها نبينا الكريم من شروط الايمان يقول صلى الله عليه وسلم «لن تؤمنوا حتى تراحموا، قالوا يا رسول الله كلنا رحيم، قال: انه ليس برحمة احدكم صاحبه ولكنها رحمة الناس ورحمة العامة»، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مثالا للرحمة الخاصة حتى انه كان اذا سمع بكاء طفل وهو يؤم الناس اوجز في صلاته تقديرا لشعور الام. وقد تجلت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في العديد من المواقف، ومن مظاهر رحمته انه كان رحيما بالمسلمين وغير المسلمين، فكان صلى الله عليه وسلم رحيما بقومه، ولم يدع عليهم مثلما دعا نوح عليه السلام على قومه عندما دعاهم لعبادة الله، فكذبوه وسخروا منه، وكان صلى الله عليه وسلم رحيما بالاطفال، فعندما مات حفيده فاضت عيناه، فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه «يا رسول الله ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وانما يرحم الله من عباده الرحماء».