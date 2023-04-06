

(والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ـ العنكبوت: 69).



قد أنعم الله تعالى على عباده بنعم كثيرة، ومنها نعمة الهداية، إن مسألة هداية الله تعالى للعبد من أعظم النعم والعطايا، لكن الهداية لها أسباب.



فالله جل وعلا دلنا اخي الغالي ان تجاهد نفسك ابتغاء مرضات الله ليهديك لإصابة الطريق المستقيم، وان الله مع المحسنين بالعون والنصر والهداية.



كن شجاعا في التمسك بالدين، لا تخجل، لا تنزو، لا تستح، فأنت الأعلى وأنت الاجمل وانت من الله الأقرب، لا تذب امام ارجاف الكافرين والمنافقين ممن لم يشرح الله صدورهم للإسلام.



ابذل لدين الله شيئا.. شيئا من وقتك ومالك وجاهك وما تستطيع.



اصبر على العبادة والطاعة والتعب والانتقاد والاستهزاء، فإن الله معك وسيعلي شأنك.



اصبر على المعصية تصبر عنها.. ادفعها.. ابغضها، فإن ذلك من الجهاد (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين).



فخذها قاعدة في حياتك.



إن المؤمنون الذين جاهدوا النفس، والشيطان، سيهديهم الله سبل الخير، ويثبتهم على الصراط المستقيم وإن الله مع المحسنين.