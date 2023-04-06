أسامة دياب



أقام مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح جوهر حيات غبقة رمضانية في ديوانه بمنطقة الشعب، حضرها نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي ولفيف من السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية لدول آسيا المعتمدين لدى البلاد.



وبهذه المناسبة، رحب السفير سميح جوهر حيات بضيوفه، مشددا على أن الغرض من إقامة هذه الغبقة هو تعريف سفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي للدول الآسيوية المتعمدين لدى البلاد بعادات الكويت الرمضانية، موضحا خصوصية الشهر الفضيل وتميز أجوائه في الكويت. ولفت حيات - في تصريحات للصحافيين على هامش الغبقة - إلى أنها أيضا تعد مناسبة لتبادل الأحاديث الودية والتعارف بين رؤساء البعثات الديبلوماسية الآسيوية بعيدا عن الرسميات وضغوط العمل اليومي.



من جانبه، أعرب عميد السلك الديبلوماسي سفير طاجيكستان د.زبيد الله زبيدوف عن شكره العميق للسفير حيات على هذه الدعوة، مضيفا أنها مناسبة سعيدة للقاء نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي وسفراء المجموعة الآسيوية المعتمدين لدى الكويت في هذا الشهر الفضيل.



وتوجه زبيدوف بأحر التهاني بمناسبة الشهر الكريم إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، والحكومة والشعب الكويتي، متمنيا للكويت المزيد من التقدم والازدهار، لافتا إلى أن الكويت بلد العطاء والتعايش وتقدم أفضل صور التعايش بين الأديان للمجتمع الدولي.