

عاطف رمضان



قال نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير والمتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر الرويح ان المؤسسة تمكنت حتى شهر مارس الماضي من تقديم 241 ألف معاملة عبر الخدمات الالكترونية عبر تطبيق سهل الحكومي.



وأضاف الرويح في تصريح صحافي أنه ومن خلال الخدمات الالكترونية في تطبيق سهل الحكومي استقبلت المؤسسة آلاف المعاملات، اعلاها طلب خدمة إصدار شهادات لمن يهمه الأمر، في حين جرى إصدار 10 آلاف طلب خاص بتسليم شهادات لمن يهمه الامر لأصحاب القسائم السكنية المسلمة فعليا لاستكمال اجراءات البناء.



وأشار إلى أنه ومن خلال الخدمات الالكترونية جرى اتمام 8880 طلب تخصيص وحدة سكنية، وجرى فتح 3801 ملفا اسكانيا، في حين أصدر 171 ألف شهادة لمن يهمه الأمر.



وذكر أنه ومنذ اطلاق الخدمات الالكترونية في سبتمبر 2021، نجحت المؤسسة في تطوير إجمالي عدد خدماتها الالكترونية، حيث بدأت مشوارها بـ 5 خدمات ووصلت الآن إلى 24 خدمة.



وأفاد الرويح بأن المؤسسة تعتمد في الخدمات المتوافرة عبر تطبيق سهل على مجموعة من موظفيها، موزعين حسب الاختصاص على «متابعة خدمة المواطن، نظم معلومات، علاقات عامة، شعبة التطبيقات الالكترونية».