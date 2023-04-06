حنان عبدالمعبود



أقامت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» كعادتها كل عام الغبـقـــة الرمضانيـــة واختصت هذا العام أن تكون على شرف لجنة المــرأة الديبلــوماسية وحضور الرئيسة الفخرية للجنة الشيخة هالة بدر محمد الأحمد الجابر الصباح، وكان في استقبال الحضور رئيس مجلس الإدارة د.خالد الصالح وأعضاء مجلس الادارة د. حصة الشاهين ونايف شرار ود.مريم العتيبي.



وألقى د.خالد الصالح كلمة ترحيبية للحضور من سيدات السلك الديبلوماسي تضمنت نبذة عن العمل التوعوي بالكويت، ثم قام الحضور بزيارة العيادة المتنقلة لحملة (كان)، بعدها افتتح بوفيه الغبقة الذي كان وفق الأصول الكويتية مع معرض للتراث الذي أبدى الجميع إعجابهم به، وقد دارت حوارات حول التقاليد الكويتية في شهر رمضان المبارك، وكذلك توطيد العلاقات فيما يتعلق ببرامج التوعية والاستفادة من أنشطة سيدات السلك الديبلوماسي لتعزيز هذا المفهوم بين الجاليات المختلفة.