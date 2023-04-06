ندى أبو نصر



نظمت مجموعة المرأة الدولية بالتعاون مع سفارة المملكة المغربية لدى دولة الكويت غبقة رمضانية عن المغرب تحت عنوان «المغرب الآن»، وذلك في فندق كراون بلازا بحضور الرئيسة الفخرية للمجموعة الشيخة هنوف بدر محمد الصباح ونخبة من سيدات المجتمع الكويتي. افتتحت الغبقة بكلمة افتتاحية، توجهت فيها رئيسة المجموعة وزوجة سفير جمهورية مصر العربية غادة شوقي بالتهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، والشعب الكويتي الكريم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وأعربت غادة شوقي عن امتنانها لسفير المملكة المغربية علي ابن عيسى وعقيلته عائشة الفاسي، على تنظيم هذا الحدث الثقافي المغربي خلال شهر رمضان المبارك، مضيفة أن هذا الحدث يسلط الضوء على جزء من الثقافة المغربية الغنية للغاية وتراثه، حيث تتشابك ثقافتها وتراثها بتلك الأفريقية والعربية والأوروبية. وأشارت إلى أن المغرب مشهور بمناظره الطبيعية الخلابة والمتنوعة والمواقع التاريخية. بدوره ألقى سفير المملكة المغربية لدى دولة الكويت علي ابن عيسى كلمة ترحيبية تقدم من خلالها بخالص الشكر والتقدير إلى رئيسة وأعضاء مجلس إدارة مجموعة المرأة الدولية على المساهمة الفعالة في تنظيم الاحتفالية. ‏‎كما تقدم بالتهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، متمنيا لسموهما دوام الصحة والعافية، وللشعب الكويتي بمزيد من التقدم والازدهار. وقدم السفير علي ابن عيسى نبذة عن العلامة الخاصة بالاستثمار والتصدير التي أطلقها المغرب تحت اسم «Morocco Now» (المغرب الآن)، التي يهدف من خلالها تزويد المستثمرين بمنصة جديدة للاستثمار تتسم بالتنافسية وخالية من الكربون، وإبراز مكانة المملكة كمنصة صناعية وتصديرية من الدرجة الأولى من أجل جلب أكثر للاستثمارات الخارجية.