أوضح مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي، أن طلب إنشاء مسالخ في كل من كبد ومزارع الهجن يتم من خلال الهيئة العامة للزراعة.



وقال م.المنفوحي، في رده على اقتراح العضو عبدالله العنزي بشأن تخصيص أرض لإنشاء مسلخ متكامل يخدم منطقة كبد ومزارع الهجن، ان الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية هي الجهة المسؤولة عن المنطقتين، كما انها هي الجهة التي قامت بوضع المخطط العام للمنطقتين، والذي تم اعتماده والمتضمن قسائم للمسالخ.



وعليه، فإن طلب انشاء مسالخ جديدة لخدمة المنطقتين المذكورتين أعلاه يجب أن يتم اقتراحه من قبل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية كونها الجهة المسؤولة وبحسب حاجتها للمسالخ في هذه المنطقة، كما يلزم عليها مخاطبتنا بمقترح موقع المسلخ مبينة عليه الإحداثيات بصيغة KTM حتى نتمكن من دراسة الطلب بالشكل المناسب.