في إطار تكثيف الجولات الرقابية لفرق البلدية ميدانيا بناء على توجيهات مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي بضرورة تفعيل تطبيق قانون البلدية واللوائح والأنظمة، أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بتنفيذ جولات ميدانية بعموم مناطق المحافظة ضمن حملة #ديرتنا_تستاهل التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة لرفع مستوى النظافة وكل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام من خلال رفع السيارات والقوارب المهملة والسكراب من الساحات والشوارع.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فهد القريفة أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ كل الاجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته، فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق، وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة.



وأكد القريفة على قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بتنفيذ جولات ميدانية أسفرت عن رفع 11 سيارة وقارب مهملة وبقالة وحاوية سكراب بالإضافة الى وضع 68 ملصقا على سيارة وقارب مهملة وحاويات تجارية تمهيدا لإزالتها بعد انتهاء المدة المحددة. وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كل الاجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.