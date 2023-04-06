أقام د.عويد المشعان الهذال ونجله عضو المجلس البلدي عبدالله عويد الغبقة الرمضانية السنوية مساء أمس الأول بعد صلاة التراويح، وذلك في ديوانه في منطقة سعد العبدالله.وشهدت الغبقة حضورا كبيرا حيث توجهوا بالتهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والحكومة الرشيدة بشهر رمضان المبارك. كما تبادل الحضور التهاني بالشهر الفضيل، وأكدوا أهمية التمسك بعادة التواصل في المناسبات عامة لاسيما في هذه الأيام المباركة، داعين المولى عز وجل أن يديم على الكويت وشعبها نعم الامن والأمان والاستقرار.