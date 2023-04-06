يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) حملته الرمضانية التي أطلقها هذا العام تحت عنوان «بادر بالخير»، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. وتمثل الحملة هذا العام دعوة للجميع لتشجيعهم على فعل الخير، وذلك من خلال المبادرات الجديدة والتقليدية التي تجعل شهر الصيام أكثر خصوصية لموظفي البنك وعملائه وكل أفراد المجتمع. كما إن هذه الحملة جزء من البرنامج الرمضاني الذي دأب البنك على تنظيمه سنويا، والذي يعكس جهوده الكبيرة الهادفة إلى خدمة المجتمع بأفضل صورة ممكنة.



وفي معرض حديثه عن برنامج وأنشطة هذه الحملة، قال مدير أول الاتصال الخارجي في KIB، فهد السرحان: «نظرا لما يمثله الشهر الكريم من قيمة كبيرة لموظفينا وعملائنا، فإننا نسعى إلى ترسيخ الثقافة التي جبل عليها أهل الكويت، إلى جانب تعزيز تمسكنا بتقاليدنا الرمضانية، وإلهام مجتمعنا لفعل أعمال الخير، وتكريس ثقافة العطاء والامتنان، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات والأنشطة المتنوعة، سواء كانت جديدة أو تقليدية، والتي تحمل في مضمونها معان وقيما تعكس حقيقة شهر رمضان المبارك».



وأوضح السرحان أن حملة KIB الرمضانية مبنية على مبدأ تشجيع الناس للمبادرة بفعل الخير خلال الشهر الفضيل. إذ قال: «تجسد حملتنا الرمضانية إيماننا الراسخ بأهمية الإسهام بأعمال تعبر عن ثقافة الكرم والعطاء والمعاملة الحسنة خلال الشهر الفضيل. ونحن نتطلع إلى نجاح حملتنا في نشر الفرح والخير على مستويات عدة في هذا الشهر». وأضاف السرحان أن KIB سيقدم عدة مبادرات جديدة خلال شهر رمضان المبارك، تهدف إلى تعزيز العادات والتقاليد الأصيلة في الواجبات تجاه الجيران، وذلك من خلال تقديم نقصة KIB، بالإضافة إلى التشجيع على الأنشطة التي تهتم بالصحة وسلامة البدن، وأيضا تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والنجاح.



واختتم السرحان بالتأكيد على أن جزءا رئيسيا من المبادرات الاجتماعية بالشهر الفضيل في KIB يتحقق من خلال الاستمرار بتنظيم المبادرات الإنسانية التي دأب البنك على إطلاقها سنويا.