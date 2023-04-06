دشن البنك الأهلي الكويتي، برنامجه الرمضاني السنوي بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، الذي يتضمن العديد من المبادرات الخيرية والإنسانية، انطلاقا من حرصه على المشاركة الفاعلة مع جميع أفراد المجتمع، بما يترجم رسالة الشهر الفضيل التي تحث على تعزيز العلاقات ومساعدة المحتاجين والمتعففين.



وقال رئيس وحدة الاتصالات والعلاقات الخارجية بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي، صقر آل بن علي، إن البرنامج الذي تم إطلاقه بحلة جديدة مع بداية الشهر الفضيل هذا العام يشكل علامة فارقة تتجسد بأهدافه التنموية، التي تتعدى الدعم المادي إلى الاستثمار بالأعمال والمبادرات الخيرية، لضمان استمرارية العطاء للأسر والأفراد المحتاجين، لافتا إلى أنه يعكس ريادة البنك في المسؤولية الاجتماعية ودوره بمشاركة مختلف الفئات بالكويت في جميع المناسبات، بما يسهم في تعزيز مفهوم التنمية المستدامة التي تنال حيزا كبيرا من فعالياته السنوية. وأضاف أن برنامج رمضان للعام 2023 يتوافق بشكل كامل مع القيم الأساسية التي يؤمن بها البنك الأهلي الكويتي، وأبرزها التكافل الاجتماعي، ومد يد العون للفئات المتعففة في المجتمع الكويتي، بالتعاون مع العديد من الجهات والشركاء من القطاعين العام والخاص.



ولفت آل بن علي إلى تعاون البنك الأهلي الكويتي مجددا خلال شهر رمضان في العام الحالي مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، بهدف تقديم صناديق المساعدات الغذائية في مختلف أنحاء الكويت، في مبادرة اعتاد على القيام بها سنويا، ضمن إطار روح العطاء والتكافل التي يركز عليها في الشهر الفضيل.



وأفاد بأنه في الوقت نفسه قام فريق من متطوعي البنك الأهلي الكويتي بتوزيع وجبات إفطار صائم خلال جولات ميدانية في مناطق المهبولة وجليب الشيوخ وخيطان وتيماء، التي تشهد كثافة سكانية عالية، حرصا منه على مشاركة هذه الفئة فرحة قدوم شهر رمضان الكريم، واهتماما منه بمساعدة المحتاجين، وتعزيز روح التطوع، وغرس مفهوم العطاء بين صفوف موظفيه، مشيرا إلى تنظيمه العديد من الفعاليات في الأعياد المختلفة التي تحتفل بها الكويت على مدار العام، فضلا عن دعم ورعاية العديد من الأنشطة والفعاليات، والمساهمة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في صفوف المجتمع. وبين آل بن علي أن هذا البرنامج، يعكس إيمان البنك الأهلي الكويتي والتزامه بمسؤوليته المجتمعية، مشددا على أنه يعمل على تعزيز مفهوم التطوع والتكاتف لإنجاز الأعمال الخيرية والإنسانية على جميع المستويات، انطلاقا من المبادئ الأساسية التي يتبناها في رؤيته وأهدافه.