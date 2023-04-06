انطلاقا من استراتيجية البنك التجاري الكويتي وسعيه للمشاركة في العديد من الفعاليات الإنسانية والاجتماعية، قام البنك بتقديم دعم مالي للجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان تمثل في تسيير رحلة العمرة لمرضى السرطان لأداء مناسك العمرة.



وفي هذا السياق، صرحت نائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي أماني الورع بأن البنك التجاري الكويتي يحرص دائما على تواصله مع جمعيات النفع العام والمؤسسات الاجتماعية غير الهادفة للربح التي تقوم على رعاية المرضى وذوي الهمم في المجتمع من أجل مساندتهم ومد يد العون لهم للتغلب على الصعوبات التي يواجهونها.



وأضافت أن البنك لطالما قام بدعم مثل هذه المبادرات الإنسانية التي تنعكس ايجابا على المرضى وتسهم في رفع معنوياتهم والتخفيف عنهم.



وفي الختام، قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان د.خالد أحمد الصالح الشكر والتقدير لإدارة البنك التجاري الكويتي، متمنيا المزيد من التقدم والازدهار لأسرة البنك.