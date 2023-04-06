ضمن حزمة من الفعاليات والمبادرات النوعية خلال شهر رمضان الفضيل، قام بنك الخليج بتوزيع «ماجلة رمضان» على الأسر المتعففة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة، المتواصلة للعام السادس على التوالي. وبهذه المناسبة، قال مسؤول الاتصالات المؤسسية عبدالمحسن النصار«كعادته السنوية، يحرص بنك الخليج على تنظيم العديد من الفعاليات والمبادرات المتنوعة خلال شهر رمضان الكريم، التي تعكس دوره المتميز في المسؤولية الاجتماعية انطلاقا من دوره الرائد في ترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع». وأشار إلى أن توزيع «ماجلة رمضان» على الأسر المتعففة، يسهم في التخفيف عن تلك الأسر بعض الأعباء في هذا الشهر الكريم، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، لافتا إلى أن الماجلة تحوي أصنافا مختلفة من المواد الغذائية التي تكفيهم لعدة أيام. وأضاف: سعدنا بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة في دعم المحتاجين والأسر المتعففة الذين يواجهون ظروفا صعبة، من خلال الشراكة في توزيع وجبات إفطار صائم على المحتاجين، وتوزيع «ماجلة رمضان» على الأسر المتعففة. وذكر أن «ماجلة رمضان» تعد إحدى الفعاليات الخيرية التي ينظمها بنك الخليج خلال شهر رمضان الكريم، ما يعكس انخراط البنك داخل المجتمع على مدى ستين عاما، كان خلالها جزءا لا يتجزأ من تاريخ الكويت الاقتصادي والاجتماعي.



وأشار إلى أن بنك الخليج يواصل التزامه القوي ببرامج الاستدامة، على المستويات المجتمعية والاقتصادية والبيئية، عبر العديد من المبادرات التي يتم انتقاؤها بعناية لتعود بالنفع على البنك والمجتمع، تطبيقا لاستراتيجيته لعام 2025، وبما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية الكويت 2035.