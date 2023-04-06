نظم بنك الكويت الوطني بطولة الدامة الشعبية في أسواق المباركية، وذلك في إطار برنامجه السنوي الخاص بالشهر الفضيل. وتضمنت البطولة تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بجوائز نقدية قيمة. وتندرج هذه البطولة في إطار الدعم للموروث الشعبي. وقال مدير أول في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني طلال التركي إن هذه المبادرة تأتي التزاما من بنك الكويت الوطني في تنظيم برنامجه السنوي المستمر منذ أكثر من ثلاثة عقود والخاص بالشهر الفضيل، وقد جاء اختيار الفعاليات التقليدية انطلاقا من دورنا كمؤسسة حريصة على دعم إعادة إحياء العادات والموروثات الشعبية والتركيز على ما هو ذات الدلالة اللافتة على تاريخنا الاجتماعي والثقافي. وأضاف التركي أن برنامج رمضان السنوي مستمر منذ ثلاثة عقود انطلاقا من الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع بكافة فئاته، خاصة أن البنك الوطني يولي أهمية قصوى للمبادرات الاجتماعية باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق التقدم والازدهار على مستوى الوطن. وتنضم بطولة الدامة الشعبية إلى برنامج رمضان لهذه السنة لتضيف بعدا إضافيا لبرنامجنا السنوي لا ينحصر فقط بالعمل الاجتماعي وخدمة المجتمع، وإنما المشاركة الحية مع أفراد المجتمع ودعم الثقافة والموروث الاجتماعي والشعبي الذي نعتز به. وينظم بنك الكويت الوطني خلال شهر رمضان برنامجا اجتماعيا متكاملا يتضمن توزيع وجبات إفطار وكسرة الصيام من خلال زيارات ميدانية مختلفة ومتنوعة يقوم بها فريق من المتطوعين من موظفي البنك بالإضافة إلى برامج ترفيهية وفعاليات تنافسية تشجع على الرياضة والاهتمام بصحة الصائمين. ويواصل البنك الوطني سنويا مبادراته الإنسانية ودعمه لبرامج الرعاية الاجتماعية إيمانا منه بدورها في تجسيد المسؤولية الاجتماعية وأثرها الفعال في خدمة المجتمع وأبنائه، كما أنها تعكس الدور القيادي الذي يلعبه البنك الوطني في هذا المجال منذ عقود طويلة.