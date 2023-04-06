

حصل بنك غيتهاوس على جائزتي «أفضل بنك إسلامي في المملكة المتحدة» و«البنك الإسلامي الأكثر ابتكارا في المملكة المتحدة».

وقد منحت المجموعة الإعلامية الدولية (أخبار التمويل الإسلامي) البنك هاتين الجائزتين بعد حصوله على عدد قياسي من الأصوات في آخر استطلاع رأي حول أفضل البنوك الإسلامية والدولية، حيث تكرم المجموعة البنوك الإسلامية المتميزة في الأسواق المالية الرئيسية.

وصرح فهد بودي، رئيس مجلس إدارة بنك غيتهاوس: يسعدنا اختيار شبكة أخبار التمويل الإسلامية Islamic Finance News لبنك غيتهاوس كأفضل بنك إسلامي والبنك الإسلامي الأكثر ابتكارا في المملكة المتحدة، ونعرب عن امتناننا لكل من صوت لنا.

وأضاف: نفخر بتركيزنا على مصلحة عملائنا قبل أي شيء وكذلك عروضنا ومنتجاتنا الرقمية، ويسعدنا أن تصبح جهودنا وأعمالنا محل تقدير لدى هذه المؤسسة المرموقة.