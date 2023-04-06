

نظم اتحاد مصارف الكويت غبقة المصارف الرمضانية الأولى للمصارف الأعضاء يوم الثلاثاء الماضي بفندق فورسيزونز الكويت، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء مجالس إدارات البنوك الكويتية وعدد كبير من القيادات المصرفية التنفيذية في البنوك المحلية.



وأتى الاحتفال بهذه المناسبة بهدف توطيد العلاقات بين العاملين في القطاع المصرفي وتعزيز التواصل والتفاهم والتفاعل في أجواء رمضانية جميلة، كما حضر غبقة المصارف الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية (كي نت)، والرئيس التنفيذي لشركة شبكة المعلومات الائتمانية (سي نت) ومدير عام معهد الدراسات المصرفية.



وبهذه المناسبة، قالت مديرة العلاقات العامة لدى اتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى: نسعى دائما إلى تنظيم المناسبات التي تجمع كل البنوك المحلية لترسيخ التعاون بين البنوك الأعضاء في جو من الود والإخاء بين جميع الحاضرين، وتوجهت العيسى بجزيل الشكر للبنوك المشاركة في الغبقة الأولى لاتحاد مصارف الكويت.