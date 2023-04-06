

أعلن البنك الأهلي المتحد عن فوز صديقة علي ناصر علي القطان بمبلغ 250 الف دينار في السحب ربع السنوي من برنامج جوائز الحصاد الإسلامي، والذي أقيم يوم امس في المقر الرئيسي للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.



وبهذه المناسبة، قدمت رئيس إدارة قنوات التوزيع البديلة بالبنك الأهلي المتحد هنادي خزعل التهنئة للفائزة متمنية لها دوام التوفيق، وأعربت عن أملها أن يحالف التوفيق جميع عملاء البنك في السحوبات المقبلة، معربة في الوقت ذاته عن سعادتها البالغة بالثقة الغالية التي يضعها العملاء في البنك.



وأكدت خزعل أن البنك الأهلي المتحد حرص منذ إطلاق برنامج جوائز الحصاد الإسلامي على تقديم باقة حصرية من الجوائز بما يسهم في تحقيق تطلعات عملائه، ويعمل على تعزيز ثقافة الادخار، وشددت على التزام البنك بتوفير الحلول المصرفية الحديثة، والتي تنسجم مع متطلبات العملاء المختلفة.



ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة. وتبقى الجوائز ربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألفا نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر.