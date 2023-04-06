

أعلن بنك برقان عن نجاح 5 من موظفيه، الذين تم اختيارهم من كفاءات «رؤية»، باجتياز برنامج «تحدي الابتكار 2022»، وقد تم تنظيم البرنامج من قبل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS)، وبالشراكة مع كلية إدارة الأعمال في لندن (LBS). ويأتي هذا الإنجاز تأكيدا على التزام البنك وجهوده المستمرة لتطوير قدرات موظفيه على الصعيد المهني والشخصي، إضافة إلى الارتقاء بمستوى المواهب والكفاءات الشابة بين موظفيه.



ووقع الاختيار على الموظفين الخمسة المشاركين في برنامج تحدي الابتكار من بنك برقان وهم: عبدالوهاب عبدالرحيم، ريهام المجلهم، فرح قطب الدين، فواز مغربي وحمد البدر، من بين مجموعة تضم طيفا واسعا من الكفاءات المتميزة في البنك، وذلك كجزء من مشاركته الثانية في البرنامج المصمم لتطوير الكفاءات الكويتية.



ويهدف بنك برقان من المشاركة في البرنامج على المستوى المؤسسي بشكل أساسي إلى التركيز على إعداد موظفين مبدعين ومؤهلين لقيادة المبادرات والحلول المبتكرة التي يقدمها البنك، من جهة، وتبني نهج الابتكار الرامي إلى رفع مستوى الكفاءات المحلية والكفاءات المهنية من أجل دعم خطط الكويت الاستراتيجية والطموحة للنمو الاقتصادي المستدام في العام 2023، من جهة ثانية.



وتعليقا على المشاركة الناجحة والتميز الذي حققه موظفو بنك برقان في برنامج تحدي الابتكار 2022، أشارت ريهام المجلهم مدير تحسين الإجراءات في بنك برقان، وإحدى المشاركات في البرنامج، إلى أهمية هذه التجربة والمشاركة في البرنامج، قائلة: ليس بالإمكان الحصول دائما على فرصة تعليمية حصرية وثمينة مثل هذه التي حصلنا عليها عبر المشاركة في برنامج تحدي الابتكار، إضافة إلى كونها فرصة لتوثيق علاقاتنا بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS) وترسيخ شراكتنا مع كلية إدارة الأعمال في لندن (LBS).



من جانبها، قالت فرح قطب الدين من المشاركين ورئيس وحدة ـ التجارة ووكلاء السيارات بالوكالة في بنك برقان: أود أن أتقدم بالشكر والامتنان لمنحي هذه الفرصة في حضور برنامج تحدي الابتكار في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالشراكة مع كلية إدارة الأعمال في لندن.

لقد كانت تجربة رائعة مع هذا التجمع الملهم والمبتكر، إذ زودنا البرنامج بمعرفة ورؤى لا سابق لها، بما في ذلك أفضل سبل وممارسات قراءة التحديات والفرص والمخاطر المحتملة، إضافة إلى التواصل مع أفراد يتبنون أفكارا خلاقة وخبراء في عالم الصناعة.