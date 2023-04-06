

استمرارا للتعاون بين بنك بوبيان والشركات المحلية والمؤسسات الحكومية، نظم البنك برنامجه التدريبي الثالث لقادة فرق شركة البترول الوطنية الكويتية بهدف تسليط الضوء على تجربة بنك بوبيان في تطوير قياداته وكيفية تطوير مواهب البنك على مختلف مستوياته ومشاركتها مع الشركة.



وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي في مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عبدالعزيز الرومي: نواصل في بوبيان استراتيجيتنا الهادفة إلى أن نكون جزءا مؤثرا في مجتمعنا.

ومن هذا المنطلق، كان من الطبيعي أن نستمر في دعم مختلف الجهات في القطاع الحكومي والخاص من خلال مشاركة خبراتنا وتجاربنا المتعلقة بالممارسات الرائدة التي قد يستفيد منها قادة هذه الشركات على جميع المستويات وتطبيقها على مستوى فرق العمل لديهم.



وأضاف أن البنك سباق دائما في تعاونه من شركات القطاع العام وإطلاق مبادرات وبرامج مماثلة لكل من بنك الائتمان الكويتي وبيت الزكاة ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وغيرهم من الشركاء، مشيرا إلى أن هذا البرنامج التدريبي الثالث ركز على إدارة المواهب والقيادة وطرق ومناهج اختيار وتطوير وتقييم القيادات.



كما تطرق إلى مختلف الأساليب التي تضمن سعادة ورضا الموظفين ورفاهيتهم داخل بيئة العمل وخارجها، مؤكدا أن هذه الجهود تأتي في إطار مساعي بنك بوبيان المستمرة لتنفيذ مبادرات متنوعة تفيد مختلف شرائح المجتمع الكويتي ضمن مبادرات البنك التي تندرج تحت مظلة المسؤولية الاجتماعية.



وأكد الرومي أن بوبيان يؤمن بفكرة المؤسسة الدائمة التعلم، وهو ما يؤكد حرصنا على مواصلة العمل مع شركاء من جميع التخصصات للمساعدة في صقل المهارات التكنولوجية لموظفينا لمواصلة رحلة النمو وتطورنا جميعا.



وفي سياق متصل، قال مساعد المدير في إدارة تطوير المواهب فؤاد العبيد: سعدنا باستضافة قادة الفرق في شركة البترول الوطنية الكويتية خلال البرنامج التدريبي الثالث المقدم من Boubyan Business School وذلك لقناعتنا بأن القيادة السليمة تؤثر إيجابا على المؤسسة، وأن هذا التأثير ينتقل بدوره إلى موظفي الشركة.