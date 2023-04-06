يزيد توجيه الاتهام رسميا الى دونالد ترامب، الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة، من حالة عدم اليقين المحيطة بالسباق الى البيت الأبيض عام 2024 بعدما بات الرئيس السابق مهددا بمحاكمة جنائية فيما لم يؤكد الرئيس الحالي جو بايدن ترشحه بعد.



وخلافا لحالة الوجوم التي بدت عليه لدى مثوله أمام محكمة مانهاتن في نيويورك للاستماع الى لائحة الاتهام المكونة من 34 تهمة تتضمن التآمر والتزوير في سجلات رسمية ودفع رشى، بدا الملياردير الجمهوري مرتاحا لدى عودته إلى مقره في مارالاغو بفلوريدا، حيث استعاد لهجة التحدي والهجوم. وعلى وقع الموسيقى وتقديمه باعتباره «الرئيس المقبل للولايات المتحدة»، قال ترامب أمام عائلته والمئات من المانحين والحلفاء في منتجعه الفاخر في مارالاغو «لم أتخيل أن شيئا كهذا يمكن أن يحدث في أميركا (...) لم أتخيل أبدا أنه قد يحدث». وأضاف أن «الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي الدفاع بلا خوف عن أمتنا في وجه أولئك الذين يسعون لتدميرها».



واستحضر ترامب جميع الملفات من الأوضاع الاقتصادية إلى الحرب الأوكرانية التي أكد أنها لم تكن لتقع لو كان رئيسا. وشن هجوما حادا على خصومه في الحزب الديموقراطي والمسؤولين والقضاة والمدعين الذين يحاكمونه، متهما إياهم بمهاجمته بشكل شخصي وتزوير الانتخابات الرئاسية السابقة ونتائجها وأنهم «تجسسوا على حملتي الانتخابية والتدخل الحالي في الانتخابات غير مسبوق». واعتبر أن «ما يحصل يشكل إهانة لبلدنا والعالم يضحك علينا بسبب ما يجري على حدودنا وانسحابنا من افغانستان».



وإذ صور نفسه على انه ضحية التدخل في الانتخابات، قال إن «نظامنا القضائي فقد قانونيته ويستخدم الآن لهزيمتي، والقضية المزورة ضدي رفعت فقط للتدخل في انتخابات 2024 ويجب إسقاطها فورا». وحمل بشدة على مدعي عام مانهاتن الذي يقود التحقيق في القضية، وطالبه بتقديم استقالته فورا، واصفا اياه بالمجرم الواجب مقاضاته. وأضاف «الكل يجمع على أنه لا توجد قضية موجهة ضدي من الأساس».



ولم يكتف ترامب بخطابه في فلوريدا، بل ألحقه بتصريحات اتهم فيها الديموقراطيين بـ «استخدام القوانين سلاحا في سابقة لم تشهدها البلاد لكن الناس يرون ما يجري ولن يسمحوا بذلك».



ودعا «الجمهوريين في الكونغرس لأن يوقفوا تمويل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي (اف.بي.اي) حتى يستعيدا رشدهما»، مؤكدا أن «جميع خبراء القانون والسياسة أجمعوا على أن لائحة الاتهام الجائرة والمثيرة للاشمئزاز ليس لها أي أساس».



وكان ترامب غادر مقر المحكمة الجنائية في مانهاتن بعد انتهاء الجلسة امس الاول، من دون أن تفرض عليه أي شروط أو مراقبة قضائية.



وخلال ساعتين أمضاهما في قصر العدل، خضع الرئيس السابق لكل الاجراءات التي تفرض على أي متهم عادي: ذكر اسمه وسنه ومهنته وأخذ بصماته. في المقابل، تجنب اجراء أخذ الصورة القضائية والتي كانت لتعتبر مهينة بحقه لكن شبكة «سي ان ان» نقلت عن مصادر انه كان يرغب بالتقاطها لاستخدامها كمحفز ليشد عصب محازبيه.



وفي جلسة المحكمة دفع ترامب ببراءته من كل التهم التي وجهها إليه المدعي العام في مانهاتن آلفين براغ، وذلك في ختام تحقيق استمر خمس سنوات كما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.



ويتعلق التحقيق حول دفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز و150 ألفا لعارضة أزياء أخرى قبيل الانتخابات الرئاسية في العام 2016 لشراء صمتهما عن اقامته علاقة معهما.



وقال المدعي العام لمنطقة مانهاتن آلفين براغ في بيان إن بوابا في برج ترامب ادعى أن بحوزته معلومات عن ابن غير شرعي للملياردير، وأنه قبض مبلغ 30 ألف دولار لالتزام الصمت.



ولاحقا أكد المدعي العام في نيويورك ن «الكل سواسية أمام القانون»، مشيرا الى أن ترامب «لم يتوقف عن الكذب».



من جهته، تعهد تود بلانش، أحد وكلاء الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق، بمحاربة التهم الـ34 وأدان «توجيه الاتهام بحد ذاته»، واصفا ذلك بأنه عمل «يائس سنحاربه، وسنحاربه بشراسة».



وليست هذه القضية الوحيدة التي يواجهها ترامب، فهناك قضية الهجوم الذي شنه حشد من أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021.



ومن أبرز القضايا التي تلاحق الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، الاتهامات الموجهة اليه بممارسة ضغوط على مسؤولين عن العملية الانتخابية في ولاية جورجيا في 2020، وتحقيق بشأن طريقة تعامله مع أرشيف البيت الأبيض.

أول انتصار قضائي لصالح ترامب يُكسبه 122 ألف دولار

وكالات: على الرغم من دخول الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، معركة قضائية في نيويورك بسبب التحقيقات المتعلقة بدفعه أموالا لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز فإنه حقق انتصارا قانونيا ضدها في جانب آخر من القضية ذاتها لكن في ولاية أخرى، حيث أمرت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة في كاليفورنيا دانيالز بدفع 122 ألف دولار لترامب رسوما قانونية ناجمة عن دعوى تشهير عام 2018 رفعتها ضده ورفضت لاحقا، بحسب «نيويورك بوست»، وهو ما اعتبره الأخير انتصارا قانونيا.

وفي هذا الشأن، علق ترامب عبر حسابه في «تروث سوشيال» «منحتني محكمة الدائرة التاسعة للتو ١٢٢ ألف دولار».

وهذا المبلغ يضاف إلى أكثر من 500 ألف دولار أخرى أمرتها المحكمة بدفعها، وفق «سي ان ان».

ورفضت المحكمة الدعوى في أكتوبر 2018، معتبرة أن تصريح ترامب يحميه الدستور موجب التعديل الأول.

وأمرت المحكمة لاحقا الممثلة بدفع نحو 293 ألف دولار نظير الرسوم القانونية، وحكم عليها أيضا بدفع 245 ألف دولار بعد خسارتها استئنافا آخر. وإجمالا، ستدفع الممثلة نحو 600 ألف دولار لترامب، وفق هارميت ديلون، محامية ترامب.