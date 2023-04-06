

القاهرة - هالة عمران وأ.ش.أ



حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، 15 أبريل الجاري كآخر يوم لتسجيل الطلبة المصريين في الخارج لامتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني، حيث أكدت أنه سيتم غلق موقع التسجيل للتقديم لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج منتصف أبريل الجاري. وأعلنت الوزارة ضوابط امتحانات الطلبة المصريين في الخارج للفصل الدراسي الثاني، موضحة أنه تم فتح الموقع للتسجيل بامتحانات الطلبة المصريين في الخارج اعتبارا من الثلاثاء 24 يناير الماضي، موضحة أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلبة المصريين في الخارج تبدأ يوم السبت الموافق 13 مايو 2023، طبقا للجداول التي ستصدرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي يتم إعلانها على المنصة الإلكترونية.



وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تسليم أصول مستندات التقدم باليد أو الإرسال بالبريد السريع إلى الإدارة العامة للامتحانات، وسيتم حجب نتائج الطلاب في حالة عدم تسليم أو إرسال أصول المستندات في حال عدم تسليمها قبل إعلان النتيجة، ولا يحق لأي طالب أداء امتحانات الطلبة المصريين في الخارج داخل جمهورية مصر العربية وعلى ولي الأمر تحمل المسؤولية القانونية كاملة في حالة مخالفة ذلك.



الى ذلك، ثمن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د.رضا حجازي، دور الشريك الصناعي باعتباره عاملا أساسيا في النهوض بالتعليم الفني، مشيرا إلى أن التعليم الفني هو أحد أهم الأعمدة الرئيسية في جودة الإنتاجية وسرعتها والترويج لها بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.



جاء ذلك خلال لقاء الوزير امس وفد اتحاد الصناعات المصرية وشركة (ابدأ) لتنمية المشروعات، لبحث تعزيز أوجه التعاون في مشروعات تطوير مدارس التعليم الفني.



وأكد حجازي دور اتحاد الصناعات وشركة «ابدأ» لتنمية المشروعات كجهات فاعلة في دعم جهود تطوير مدارس التعليم الفني، موضحا أهمية التعاون والتنسيق بشكل مؤسسي لضمان الاستدامة، وإنتاج كوادر على مستوى عال من المهنية والتقنية الفنية.