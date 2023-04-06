

بيروت - زينة طبّاره



تحت عنوان «إدارة أصول الدولة كمسار للإصلاح والتعافي»، وفي خطوة باتجاه اجتراح الحلول للخروج من الانهيار النقدي والاقتصادي، عقد النواب غسان حاصباني، جورج عقيص ورازي الحاج، مؤتمرا صحافيا شرحوا خلاله الأسباب الموجبة لإنشاء المؤسسة المستقلة لإدارة أصول الدولة وأملاكها، وذلك ضمن مشروع قانون سبق لحزب القوات اللبنانية ان تقدم به الى مجلس النواب عبر تكتله النيابي.



وافتتح المؤتمر المسؤول في جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية مارك سعد، الذي شدد على أن القوات وتكتل الجمهورية القوية أخذا على عاتقهما المواجهة ليس فقط في السياسة والأمور السيادية، بل المواجهة بنفس القوة والتصميم والإرادة، على كل المجالات وفي مختلف القطاعات بعد أن أدت سياسة التعطيل الممنهج والفساد المنظم إلى زعزعة بنيان الدولة.



ثم تحدث النائب حاصباني عن أهمية القانون المقترح، مشددا على أن الإصلاح اليوم لا يمكن أن يكتمل من دون إدارة سليمة ومتكاملة للمؤسسات المملوكة من الدولة، بطريقة مستقلة عن السلطة السياسية لإخراجها من التسييس، والاستفادة السياسية التي أدت بها الى انهيار شبه كامل.