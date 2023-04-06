أكدت منظمة الدفاع المدني السوري، المعروفة بـ «الخوذ البيضاء»، أن ملايين المدنيين في سورية يعيشون في مناطق موبوءة بالألغام والذخائر غير المنفجرة نتيجة سنوات من القصف والغارات التي لاتزال مستمرة، ومخلفات المعارك.



وشددت في تقرير لها، على أن مخلفات الحرب هذه (الألغام والذخائر غير المنفجرة) تشكل تهديدا كبيرا على حياة السكان، وموتا موقوتا طويل الأمد، وتؤثر بشكل مباشر على استقرار المدنيين والتعليم والزراعة وعلى حياة الأجيال القادمة وخاصة الأطفال لجهلهم بماهية هذه الذخائر وأشكالها وخطرها على حياتهم، وتتعامل فرقنا مع هذا الواقع لإزالة مخلفات الحرب وتوعية المدنيين بخطرها، وتمكنت منذ بداية عمل فرق uxo من إزالة أكثر من 24 ألف ذخيرة من مخلفات الحرب منها نحو 22 ألف قنبلة عنقودية.

وقال إن بعض أنواع مخلفات الحرب تكون على سطح الأرض، بينما توجد أنواع أخرى منها كقنابل الطائرات مدفونة تحت سطح الأرض بعدة أمتار ما يجعل من إزالتها أمرا صعبا، الذخائر غير المنفجرة مختلفة في آليتها عن الألغام، إذ إن الألغام زرعت بغرض التسبب في إصابات، وأضاف انه طوال السنوات الماضية وثقت فرق الذخائر بالدفاع المدني السوري استخدام أكثر من 60 نوعا من الذخائر المتنوعة في قتل المدنيين منها 11 نوعا من القنابل العنقودية المحرمة دوليا.



مخلفات الحرب في عموم مناطق سورية التي باتت ساحة حرب لتجريب واختبار الأسلحة الروسية، فحجم الترسانة العسكرية الهائل التي تم قصف المدنيين فيها كبير جدا وانتشرت مخلفات الحرب في المدن والقرى وفي الأحياء السكنية وفي الأراضي الزراعية، ولا يقتصر خطر مخلفات الحرب بما تخلفه من ضحايا فقط، فلها آثار أخرى، إذ تمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وتشكل خطرا على حياتهم، وتمنع الصناعيين من العمل في بعض الورش التي طالها القصف.



كما تنتشر مخلفات الحرب بشكل كبير في جميع أنحاء شمال غربي سورية، وتكثر في منطقة سهل الغاب وقرب مدينة جسر الشغور والمناطق الشرقية لمدينة إدلب (سرمين ـ بنش ـ تفتناز) وجنوب إدلب في جبل الزاوية، وريف حلب الغربي، ومنطقة الباب وعفرين في ريف حلب.