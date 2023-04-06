

يعقوب العوضي



فاز القادسية على كاظمة بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الرابعة من المربع الذهبي للدوري الممتاز للكرة الطائرة، رافعا رصيده إلى 12 نقطة تصدر بها الترتيب العام بعد فوزه بثلاث مباريات وتساويه مع الكويت الوصيف بعدد مرات الفوز، فيما يتفوق عليه بعدد النقاط، إذ يملك «الأبيض» 12 نقطة، فيما يتراجع كاظمة إلى المركز الثالث بفوز واحد و3 خسائر، علما أن الكويت لعب أمام العربي في وقت متأخر أمس.

ومن المقرر أن يلتقي القادسية مع الكويت السبت المقبل في قمة كبيرة ولقاء فض الشراكة بينهما، ومن المرجح أن يقطع الفائز من تلك المواجهة شوطا كبيرا نحو اللقب.