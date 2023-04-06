

يحيى حميدان



فسخ مدرب الحراس البحريني أنور حسين عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت وغادر البلاد عائدا لبلاده بسبب ظروف عائلية خاصة.



وينتظر أن توقع الإدارة الكويتاوية مع الصربي ميلو سبيتر، الذي بدأ الموسم الحالي مدربا لحراس كاظمة قبل أن يتم الاستغناء عنه عقب تغيير الجهاز الفني في «البرتقالي».

واستعد «الأبيض» للقاء اليوم الخميس أمام «الاشاوش» بتركيز رغبة من الفريق في الحفاظ على فارق النقاط الست عن كاظمة أقرب مطارديه. كما يعمل الجهاز الفني على تجهيز بعض اللاعبين للحاق بلقاء اليوم ومنهم فهد حمود وإبراهيم كميل وفواز المبيلش وكذلك عبدالمحسن التركماني بعد غيابهم عن اللقاء الأخير أمام السالمية.

وينتظر أن يكون علي حسين خارج حسابات الجهاز الفني بقيادة المدرب البحريني علي عاشور بعد تعرضه للاصابة في لقاء السالمية، وعليه فإن غيابه قد يستمر لعدة أيام.