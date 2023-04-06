

تستضيف الكويت في الفترة ما بين 5 و14 مايو المقبل النسخة الأولى من بطولة كأس العرب لهوكي الجليد للرجال بمشاركة 8 منتخبات.



وقال رئيس نادي الألعــــاب الشتويــــة الكويتي فهيد العجمي، إن المنتخبات المشاركة في البطولة هي: السعودية والبحرين وعمان ولبنان ومصر والجزائر وتونس إلى جانب الكويت.



وأضاف العجمي، في مؤتمر صحافي عقد أمس الأول، ان لقاءات البطولة ستقام على صالة النادي في منطقة بيان، متوقعا أن تظهر البطولة، التي سيديرها حكام دوليون معتمدون من الاتحاد الدولي (الجهة المشرفة)، بمستوى فني عال نظرا لمشاركة عدد كبير من اللاعبين العرب في البطولات الأوروبية.



وذكر أن منتخب الكويت يستعد للبطولة بكل جدية ويخوضها بمعنويات مرتفعة بعدما حقق برونزية بطولة العالم للعبة (المستوى الرابع)، التي اختتمت قبل نحو أسبوع في منغوليا، لافتا إلى حرص النادي على تنظيم هذا الملتقى العربي بغية تطوير المستويات الفنية وتعزيز العلاقات الأخوية بين الشباب الرياضي العربي، معربا عن فخره باستضافة الكويت باكورة البطولات العربية، كما انطلقت منها أولى البطولات الخليجية.



وذكر أن البطولة ستشهد على هامشها اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للعبة لاختيار مجلس إدارته، آملا الارتقاء باللعبة عربيا.