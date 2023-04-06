

ناصر العنزي



يتجدد الصراع اليوم بين فرق المجموعة الأولى لدوري زين الممتاز للوصول الى اللقب، حيث تقام مباراتان في انطلاق الجولة الثانية، يلتقي فيها الكويت المتصدر برصيد 38 نقطة مع الفحيحيل الخامس بـ 24 نقطة على ستاد الصداقة والسلام، فيما يستضيف العربي الثالث بـ 31 نقطة على ملعبه كاظمة الثاني بـ 32 نقطة، في مواجهة قوية للاقتراب من المتصدر.



ويدخل «الأبيض» مباراته الليلة بعدما تمسك بصدارته عقب فوز مستحق على السالمية في المباراة الماضية بثلاثة أهداف لهدف، وفوزه اليوم سيجعله أكثر اطمئنانا وبفارق مريح عن أقرب منافسيه، إذ يعتمد مدرب الفريق البحريني علي عاشور، على عناصر مقتدرة ساهمت فيما وصل إليه الفريق من استقرار وتجانس، كما تضم صفوفه عناصر محترفة هي الأفضل بين الفرق وهم: طه ياسين الخنيسي ومهدي برحمة وياسين العامري إلى جانب عناصر محلية متفاهمة جعلته اكثر الفرق تهديفا بـ 40 هدفا حتى الآن منها 13 هدفا للتونسي الخنيسي. من جانبه، حقق الفحيحيل بقيادة مدربه السوري فراس الخطيب أهم ما يصبو إليه وهو البقاء في الدوري الممتاز بعد عروض جيدة في دوري التصنيف، وعليه فإن حظوظه تكاد تكون معدومة في المنافسة على اللقب، لكنه يسعى إلى ترك بصمة بين الستة الكبار واحتلال مركز متقدم.



وفي مواجهة العربي وكاظمة، فكلاهما قادر على تحقيق الفوز، حيث ان «البرتقالي» حافظ على وصافته واقترابه من المتصدر بعد فوز مستحق على الفحيحيل في المباراة الماضية ويأمل تعثر الكويت اليوم لتقليص فارق النقاط بينهما، وقدم كاظمة بقيادة مدربه الروماني ايلي ستان مستويات متميزة مكنته من البقاء في دائرة التنافس، أما العربي فيدخل المواجهة بمعنويات عالية بعد فوزه على منافسه اللدود القادسية وهو ما تسبب في إقالة مدربه بونياك وذلك بعد مباراة تفوق فيها «الأخضر» شهدت تألق النيجيري كينغسلي إيدو الذي سجل هدفين جميلين، ومثله مثل خصمه كاظمة فحظوظه قائمة في تحقيق اللقب، لذلك ستكون مواجهة اليوم مفتوحة من دون قيود دفاعية.



كنكوني أجرى عملية «الصليبي»



إلى ذلك قام قائد كاظمة وحارس مرماه حسين كنكوني بإجراء عملية جراحية في الرباط الصليبي بمستشفى السيف، وذلك على يد د.أنور محمد علي ظهر أمس، حيث تعرض كنكوني للإصابة خلال تدريبات «البرتقالي» ولم يتمكن من المشاركة في دوري الـ 6 الكبار وسيغيب على إثرها حتى نهاية الموسم الحالي على أن تكون فترة الصيف بمنزلة إعادة تأهيل استعدادا لانطلاق الموسم المقبل.