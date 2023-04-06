

وسط أجواء رائعة واحتفالية لاقت رضا وإعجاب واستحسان الحضور، اختتمت منافسات بطولة النخبة الرمضانية الأولى لكرة القدم مواليد 1978 وما قبلها، التي نظمتها الشركة الكويتية للاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بتتويج فريق عبدالله البلوشي باللقب اثر فوزه في النهائي على فريق جاسم بهمن بثلاثة أهداف دون رد، فيما حصد فريق حمد بوحمد المركز الثالث بفوزه على فريق بشار عبدالله بركلات الترجيح 3-1.

وحصل فريق عبدالله البلوشي على مكافأة مالية قيمتها 1200 دينار، وفريق جاسم بهمن على 800 دينار، وفريق حمد بوحمد 500 دينار.



ووقع اختيار المدير الفني للبطولة وائل سليمان على سطام الشمري لاعب فريق جاسم بهمن كأفضل لاعب في البطولة، وفيصل البغلي حامي عرين فريق بشار عبدالله كأفضل حارس مرمى.



وسبقت المباراة النهائية مواجهة استعراضية جمعت نجوم كرة القدم السابقين بقيادة النجم وائل سليمان، وعبدالعزيز الهاجري ومحمد بنيان وبدر حجي وأحمد جاسم ونهير الشمري ووليد علي وفهد الأنصاري، مع نجوم الفن بقيادة الفنان شهاب حاجية والفنانون أحمد العونان وعبدالرحمن العقل وخالد العجيرب وطارق العلي ومحمد عاشور وعبدالله بهمن ونواف نجم.

وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي، أن الشركة حريصة على إقامة البطولات في شهر رمضان بهدف دعم الرياضة والرياضيين كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، كما اعرب عن سعادته بنجاح بطولة النخبة بشكل لافت للنظر.



بدوره، شدد المدير العام للشركة فواز الأحمد على إقامة البطولة في رمضان للعام المقبل، مع العمل على تطويرها فنيا وتنظيميا، كما أعرب عن شكره للوزير المطيري على دعمه للبطولة وإصدار تعليماته بإقامتها على صالة اتحاد اليد بمجمع صالات الشيخ سعد العبدالله الرياضي، وبثها عبر القناة الرياضية الثالثة بتلفزيون الكويت، وكذلك لوزارة الداخلية والهيئة العامة للرياضة والجهات المعنية لدعمها البطولة.



من جهته، أشاد رئيس اتحاد الكرة عبدالله الشاهين ببطولة النخبة في ظل تقديم الفرق المشاركة مستوى لافتا، كما شدد على أن «الكويتية للاستثمار» نظمت البطولة باحترافية.