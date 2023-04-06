

أطلقت إكسايت، أكبر سلسلة متاجر إلكترونيات في الكويت وإحدى شركات صناعات الغانم (مجموعة قتيبة الغانم) بطولة (XG) Xcite Gaming لألعاب الفيديو، وذلك في 3 أبريل، تزامنا مع نهائي النسخة الثانية لبطولة القبس للبادل التي تعد الأكبر في الكويت، وذلك على أرض ملعب بادل تايم في منطقة العارضية. شارك في بطولة XG أكثر من 180 متسابقا في ألعاب الفيديو، بحضور مئات الجماهير في أجواء مفعمة بالمرح أضافت طابعا احتفاليا إلى أجواء كل المجتمعات. تضمن المشاركون نخبة من أفضل لاعبي الكويت وحاملي الألقاب في ألعاب مثل فورت نايت، فالورانت وفيفا 2023.



ومنذ انطلاقها في عام 2017، شهدت بطولات XG توسعا مستمرا من خلال استضافة الفعاليات المباشرة والمسابقات عبر الإنترنت، ومجموعة من الأنشطة الأخرى المرتكزة حول مجتمع محبي ألعاب الفيديو، وتفخر اليوم بأن تكون أكبر منصة لعرض مواهب لاعبي الفيديو المحترفين في الكويت. ضمن رعايتها للبطولة، خصصت إكسايت منطقة لألعاب الكرنفالات وذلك لإضفاء جو من التفاعل مع مختلف زواد ومرتادي بطولة بادل القبس.



وقد منحت إكسايت جوائز تتجاوز قيمتها 5000 دولار في بطولة XG، مما أضاف المزيد من روح المنافسة بين اللاعبين. تمتع المشاركون والحضور بتجربة لعب استثنائية بالتوازي مع بطولة القبس للبادل.