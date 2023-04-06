

واصل أوساسونا مغامرته في مسابقة كأس إسبانيا وبلغ المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه بتعادله مع مضيفه أتلتيك بلباو 1-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي 0-1) في «ديربي باسكي» في إياب نصف النهائي.



وكان أوساسونا حسم مباراة الذهاب في صالحه بهدف وحيد سجله الدولي المغربي عبدالصمد الزلزولي في الدقيقة 47، ونجح أتلتيك بلباو في فرض التمديد على أوساسونا عندما أنهى الوقت الأصلي في صالحه بهدف وحيد سجله المهاجم الدولي الغاني إيناكي وليامس بضربة رأسية في الدقيقة 33. وفي الوقت الذي كان فيه الفريقان يقتربان من اللجوء الى ركلات الترجيح لحسم المتأهل الأول إلى المباراة النهائية، نجح البديل بابلو ايبانيس في تسجيل هدف التعادل والتأهل لأوساسونا في الدقيقة 116 بتسديدة «على الطاير» بيمناه.



وهي المرة الثانية التي يبلغ فيها أوساسونا المباراة النهائية لمسابقة الكأس بعد الأولى عام 2005 عندما خسر امام ريال بيتيس 1-2 بعد التمديد.