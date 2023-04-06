



واصل تشلسي وضيفه ليفربول نزيف النقاط بتعادلهما سلبا أمس الأول على ملعب «ستامفورد بريدج» في لندن بمباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة من الدوري. وهي المباراة الثالثة التي يفشل فيها الفريقان في تحقيق الفوز، فاكتفى الفريق اللندني بتعادلين وخسارة مقابل خسارتين وتعادل لليفربول.



وتراجع ليفربول الى المركز الثامن برصيد 43 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف أستون فيلا الذي انتزع فوزا ثمينا من مضيفه ليستر سيتي بهدفين لأولي واتكينز (24) والبوركينابي برتران تراوريه (87) مقابل هدف لهارفي بارنز (35) في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة، علما أن ليستر أكمل المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد لاعب وسطه كيرنان ديوسبوري في الدقيقة 70 لتلقيه الإنذار الثاني.



ويملك ليفربول، الذي يتخلف بفارق 7 نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، مباراة مؤجلة.



في المقابل، عزز تشلسي، الذي خاض المباراة الأولى بعد اقالة مدربه غراهام بوتر، موقعه في المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة.



وأبقى المدرب الالماني لليفربول يورغن كلوب على الثلاثي الهولندي فيرجيل فان دايك والمصري محمد صلاح وترينت ألكسندر-أرنولد على دكة البدلاء.



وارتقى برايتون إلى المركز السادس بفوزه الثمين على مضيفه بورنموث بهدفين نظيفين سجلهما الإيرلندي إيفان فيرغوسون (28) والباراغوياني جوليو أنسيكو (90+1) في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة، رافعا رصيده الى 46 نقطة مقابل 27 لبورنموث الـ 18، وفي مباراة مؤجلة من المرحلة ذاتها، فاز ليدز يونايتد على نوتنغهام فريست 2-1. وصعد بذلك ليدز الى المركز الـ 13 برصيد 29 نقطة مقابل 27 لنوتنغهام فوريست الـ 17.