

فجّر فرايبورغ وصيف بطل الموسم الماضي مفاجأة من العيار الثقيل عندما أطاح ببايرن ميونيخ حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في مسابقة كأس ألمانيا (20 لقبا) من الدور ربع النهائي عندما تغلب عليه 2-1 على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ؛ ليحلق بأينتراخت فرانكفورت أول المتأهلين بفوزه على ضيفه أونيون برلين 2-0.



وكان البايرن البادئ بالتسجيل بواسطة قطب دفاعه الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو (19)، وأدرك فرايبورغ التعادل عبر نيكلاس هوفلر في الدقيقة 27. وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة في طريقها الى التمديد حصل فرايبورغ على ركلة جزاء انبرى لها هوفلر بنجاح (90+4).



ويلتقي الفريقان مجددا السبت المقبل في فرايبورغ في المرحلة 27 من الدوري.



وقال مدرب الفريق كريستيان سترايخ: «جعلنا الأمر صعبا على بايرن، كان الشوط الثاني أشبه بمباراة في كرة اليد. ومن الجيد أن نتمكن من الفوز لأول مرة هنا في ميونيخ. كل شيء يجب أن يعمل لتحقيق الفوز، نحن بحاجة إلى القليل من الحظ».



وهي الخسارة الاولى لبايرن ميونيخ في ثاني مباراة له بقيادة مدربه الجديد الالماني توماس توخل خليفة يوليان ناغلسمان المقال من منصبه، الذي قال: «إنها أمسية مريرة بالنسبة لنا، خاصة في مسابقة بالإقصاء المباشر.

كانت هناك تسديدتان من فرايبورغ. إنها مباراة على أرضنا، إنها الكأس.

نحن رياضيون بما يكفي لنعرف مدى حاجتنا للعب مباراة جيدة، يجب أن نقبل هذه الهزيمة وننظر إلى مباراة السبت في البوندسليغا، لأنها ستكون قوية جدا».