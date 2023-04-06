

عبدالله قنيص



عن أمر محقق مخفر شرطة أبوفطيرة تم تكليف مباحث الأحمدي بضبط وإحضار شخصين كانا يستقلان مركبة نوع وانيت حمراء اللون، وذلك على خلفية قضية اصطدام متعمد واعتداء بالضرب وسب وقذف وبرقم 47/2023 جنح.

وتفاصيلها ان مواطنا من مواليد 1996 ويعمل موظفا في وزارة الداخلية، قال ان مشكلة لا يعرفها في مركبته دفعته إلى السير ببطء على الطريق المؤدي إلى الدائري السابع يمين أبوفطيرة وإذ بمركبة بها شخصان تقوم بالاصطدام الخفيف به حتى توقف اضطراريا وحدثت بينه وبين الشخصين مشادة كلامية حيث قاما بضربه وسبه في الشارع العام، وأحضر تقريرا طبيا يؤكد الاعتداء الذي وقع عليه، وبسؤاله عن لوحات المركبة، قال انه لم ينتبه إلى التقاط رقم اللوحة، ولكنه ذكر ان قائد المركبة شخص متوسط الطول حنطي البشرة يرتدي الزي الوطني يبلغ قرابة 21 عاما ومرافقه قصير، لديه تقويم اسنان ونحيف البنية.